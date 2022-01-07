Поздравление

Праздник Рождества наполняет сердца людей светлыми чувствами — Калиматов

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Махмуд-Али Калиматов

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил православных жителей региона с Рождеством Христовым.

«На протяжении многих веков этот светлый праздник служит единению людей на основе взаимоуважения, справедливости, добра и милосердия. Он наполняет сердца людей светлыми чувствами, дарит веру, надежду и душевное тепло, вдохновляет на созидательный труд», — считает Калиматов.

По его мнению, «богатые традиции православия, которые передаются из поколения в поколение, вносят большой вклад в духовно-нравственное воспитание общества, сохранение мира и согласия в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране».

«Праздник Рождества Христова всегда отмечается добрыми делами и поступками, следование которым облагораживает людей, укрепляет общественные и семейные устои. Он дарит радость общения с самыми близкими и дорогими людьми. Пусть этот светлый праздник наполнит ваши сердца жизненной силой и надеждой на лучшее, принесет радость в каждый дом. Пусть все трудности и невзгоды останутся в прошлом, а в домах будут тепло, уют, гармония и понимание», — отметил Глава республики в своем обращении.

Он пожелал православным доброго здоровья, счастья, душевного тепла, мира и благополучия.

Отметим, что Пророк Иса (Иисус Христос, мир ему) — особо почитаемый посланник Аллаха в Исламе. В Священном Коране его имя упоминается 25 раз. Поскольку Иисус носил имя Иса ибн Марьям, то это подчеркивает особую роль его матери Марьям в Исламе.

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