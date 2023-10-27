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Предположительно поддельное удостоверение борца с коррупцией изъяли у жителя Ингушетии

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В Малгобекском районе госавтоинспекторы изъяли у мужчины, предположительно, поддельное удостоверение, выданное федеральным комитетом по контролю борьбе с коррупцией и терроризмом, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«26 октября сельском поселении Сагопши инспекторами остановили автомобиль Audi. Водитель предъявил предположительно, фальшивое удостоверение, выданное с его слов в Москве председателем федерального комитета по контролю, борьбе с коррупцией и терроризмом», — рассказал собеседник.

По его словам, удостоверение изъято.

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