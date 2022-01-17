Предприниматель из Ингушетии стал победителем проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП России»

Регион на форуме представляли президент Торгово-промышленной палаты республики Радмила Налгиева и основатель семейного предприятия «Умка» Ахмет Мальсагов.

В рамках пленарного заседания московского форума выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также в мероприятии приняли участие директор Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич, губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.