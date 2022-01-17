Предприниматель из Ингушетии стал победителем проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП России»
Предприниматель из Ингушетии Ахмет Мальсагов стал победителем проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ» на IV Всероссийском форуме семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия!».
Регион на форуме представляли президент Торгово-промышленной палаты республики Радмила Налгиева и основатель семейного предприятия «Умка» Ахмет Мальсагов.
В рамках пленарного заседания московского форума выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также в мероприятии приняли участие директор Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич, губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.