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Предприниматель из Ингушетии стал победителем проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП России»

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Предприниматель из Ингушетии Ахмет Мальсагов стал победителем проекта «100 семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ» на IV Всероссийском форуме семейного бизнеса «Успешная семья — успешная Россия!».

Регион на форуме представляли президент Торгово-промышленной палаты республики Радмила Налгиева и основатель семейного предприятия «Умка» Ахмет Мальсагов.

В рамках пленарного заседания московского форума выступил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Также в мероприятии приняли участие директор Корпорации развития малого и среднего предпринимательства (МСП) Александр Исаевич, губернатор Рязанской области Николай Любимов, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, а также президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин.

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