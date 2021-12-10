Предприниматель преподнес в дар ингушскому музею ИЗО картину «Владикавказ»
Предприниматель Саварбик Султыгов передал в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии живописную работу осетинского художника Олега Дзигоева «Владикавказ», сообщила пресс-служба учреждения.
По словам предпринимателя, картину он приобрел буквально накануне открытия персональной выставки Султана Гадаборшева и сразу решил подарить ее главной художественной сокровищнице Ингушетии, что и сделал после торжественной части мероприятия.
Как отметили музейные работники, картина, как и многие экспонаты, подаренные учреждению, в скором времени будет представлен на выставке «Дары музею».