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Предприниматель преподнес в дар ингушскому музею ИЗО картину «Владикавказ»

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Предприниматель Саварбик Султыгов передал в дар Государственному музею изобразительных искусств Ингушетии живописную работу осетинского художника Олега Дзигоева «Владикавказ», сообщила пресс-служба учреждения.

По словам предпринимателя, картину он приобрел буквально накануне открытия персональной выставки Султана Гадаборшева и сразу решил подарить ее главной художественной сокровищнице Ингушетии, что и сделал после торжественной части мероприятия.

Как отметили музейные работники, картина, как и многие экспонаты, подаренные учреждению, в скором времени будет представлен на выставке «Дары музею».

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