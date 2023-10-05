Предприниматели Ингушетии укрепляют взаимодействие между собой

«Соглашение призвано улучшить инвестиционный и деловой климат в республике. Мы намерены проводить совместные мероприятия: семинары, конференции, круглые столы, рабочие встречи. На них будем обсуждать проблемы малого и среднего бизнеса и пути их решения», — поделился с газетой «Ингушетия» Мурат Хаматханов.

Отмечается, что соглашение определит общие принципы взаимодействия, предупреждения, выявления и устранения случаев нарушения прав предпринимателей, использования имеющихся правовых, информационных, научных, аналитических, методических и организационных ресурсов при планировании и реализации совместных мероприятий.