Прокуратура

Предпринимателю в Ингушетии выплатили более 120 тыс. руб. долга после вмешательства прокуратуры

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В Ингушетии предпринимателю за выполненную работу по госконтракту выплатили свыше 120 тысяч рублей долга благодаря вмешательству прокуроров, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по госконтракту на сумму более 121 тыс. рублей перед предпринимателем. Несмотря на то, что предприниматель в полном объем выполнил свою работу, заказчик, то есть госучреждение, не выполнил в полном объеме свои финансовые обязательства перед ним», — говорится в сообщении.

По результатам прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, задолженность по государственному контракту перед предпринимателем погашена.

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