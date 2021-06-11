Предпринимателю в Ингушетии выплатили более 120 тыс. руб. долга после вмешательства прокуратуры
В Ингушетии предпринимателю за выполненную работу по госконтракту выплатили свыше 120 тысяч рублей долга благодаря вмешательству прокуроров, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«После вмешательства прокуратуры погашена задолженность по госконтракту на сумму более 121 тыс. рублей перед предпринимателем. Несмотря на то, что предприниматель в полном объем выполнил свою работу, заказчик, то есть госучреждение, не выполнил в полном объеме свои финансовые обязательства перед ним», — говорится в сообщении.
По результатам прокурорского реагирования выявленные нарушения устранены, задолженность по государственному контракту перед предпринимателем погашена.