ЖКХ

Предприятие ЖКХ в Ингушетии пополнилось новой техникой

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По поручению главы города Сунжа Аслана Умарова для нужд муниципалитета, для облегчения и ускорения функционирования ЖКХ к началу весенних работ приобретено новое оборудование.

По информации мэрии города, в частности закуплены профессиональная мойка высокого давления, бензиновый генератор, компрессор, самоходная газонокосилка семиуровневая, ручная косилка, бензопила и др.

Отмечается, что в ближайшее время планируется приобрести дополнительную крупногабаритную технику. Итоговая задача — это полное комплектование ЖКХ города всей необходимой новой современной техникой для комплексного благоустройства города.

 

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