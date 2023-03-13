Предприятие ЖКХ в Ингушетии пополнилось новой техникой
По поручению главы города Сунжа Аслана Умарова для нужд муниципалитета, для облегчения и ускорения функционирования ЖКХ к началу весенних работ приобретено новое оборудование.
По информации мэрии города, в частности закуплены профессиональная мойка высокого давления, бензиновый генератор, компрессор, самоходная газонокосилка семиуровневая, ручная косилка, бензопила и др.
Отмечается, что в ближайшее время планируется приобрести дополнительную крупногабаритную технику. Итоговая задача — это полное комплектование ЖКХ города всей необходимой новой современной техникой для комплексного благоустройства города.