Предприятия Ингушетии приглашают принять участие в выставке-ярмарке «Раздолье Ставрополья 2022»
Предприятия и деловые организации Ингушетии приглашают принять участие в межрегиональной продуктовой выставке-ярмарке «Раздолье Ставрополья 2022», проводимой 7 октября текущего года на территории МВЦ «МинводыЭкспо» совместно с АО «Российский экспортный центр» и «Кавказ.РФ».
Как сообщили в Департаменте социально-экономического развития СКФО, на мероприятии запланировано проведение стратегической сессии «Меры государственной поддержки производителям и экспортерам в новых экономических условиях. Адаптация и перестройка логистической системы».
В рамках сессии будут рассмотрены вопросы господдержки экспортной деятельности, а также процессы выстраивания практического диалога с представителями бизнеса по переориентации экспортных потоков и логистической системы.