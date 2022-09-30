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Предприятия Ингушетии приглашают принять участие в выставке-ярмарке «Раздолье Ставрополья 2022»

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Предприятия и деловые организации Ингушетии приглашают принять участие в межрегиональной продуктовой выставке-ярмарке «Раздолье Ставрополья 2022», проводимой 7 октября текущего года на территории МВЦ «МинводыЭкспо» совместно с АО «Российский экспортный центр» и «Кавказ.РФ».

Как сообщили в Департаменте социально-экономического развития СКФО, на мероприятии запланировано проведение стратегической сессии «Меры государственной поддержки производителям и экспортерам в новых экономических условиях. Адаптация и перестройка логистической системы».

В рамках сессии будут рассмотрены вопросы господдержки экспортной деятельности, а также процессы выстраивания практического диалога с представителями бизнеса по переориентации экспортных потоков и логистической системы.

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