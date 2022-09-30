Предприятия Ингушетии приглашают принять участие в выставке-ярмарке «Раздолье Ставрополья 2022»

Как сообщили в Департаменте социально-экономического развития СКФО, на мероприятии запланировано проведение стратегической сессии «Меры государственной поддержки производителям и экспортерам в новых экономических условиях. Адаптация и перестройка логистической системы».

В рамках сессии будут рассмотрены вопросы господдержки экспортной деятельности, а также процессы выстраивания практического диалога с представителями бизнеса по переориентации экспортных потоков и логистической системы.