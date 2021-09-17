Председатель Избиркома Ингушетии отреагировал на фейк об отключении системы видеонаблюдения в девяти ТИКах

«Так, в соответствии с приложением № 1 к постановлению Центральной избирательной комиссии РФ от 14 июля 2021 г. № 20/169-8 данная информация не соответствует действительности. Меня ознакомили с публикацией, появившейся в интернете, о якобы отсутствии видеотрасляции хода голосования во всех девяти ТИКах республики», — заявил Евлоев.

Он напомнил, что активная фаза избирательной кампании в этих ТИКах начнётся после 20 часов 19 сентября, когда туда с УИКов потекут протоколы об итогах голосования с прилагаемой документацией. Тогда и понадобится система видеонаблюдения.

«В настоящее время на ТИКи возложена обязанность организации выборов в нижестоящих УИКах, обеспечении видеотрансляции этих процессов с УИКов. Таким образом надписи на мониторах ТИКов о том, что трансляция начнётся через два дня, соответствуют действительности и не нарушают чьих-либо избирательных прав», — отметил председатель избиркома.

Помимо этого Евлоев отметил, что ЦИК Ингушетии в курсе того, что к ним по данному вопросу готовится жалоба, и заверил, что они готовы рассмотреть её после поступления.

Ранее глава регионального отделения «Яблока», кандидат в депутаты Госдумы Руслан Муцольгов заявил, что в девяти территориальных избирательных комиссиях Ингушетии отключена система видеонаблюдения. Вместо трансляции с участков система сообщает, что «до начала трансляции осталось 2 дня».

Муцольгов отметил, что карта видеонаблюдения отображает не все участки, что может свидетельствовать о том, что камеры есть не на всех УИКах.

Для участия в выборах в Госдуму и местный парламент по федеральному округу зарегистрировано 14 политических партий. По Ингушскому одномандатному округу номер 13 в выборах участвуют пять кандидатов, все они выдвинуты политическими партиями. В выборах депутатов Народного собрания участвуют четыре региональных отделения партий, списки которых зарегистрированы в установленном порядке.

В регионе работают 137 участковых избирательных комиссий. Численность избирателей в Ингушетии по состоянию на 1 января текущего года составляет 230 292 человека, выборы будут проходить 17-19 сентября.