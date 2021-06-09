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Председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии провел встречу с реабилитантами центра «Наследие»

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Председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Анзор Мархиев провел встречу с реабилитантами центра «Наследие».

Деятельность центра «Наследие» направлена на профилактику наркомании, реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых людей.

«На встрече также присутствовали директор центра Расул Зурабов и начальник отдела по взаимодействию с общественностью Коммолодежи Саид Колоев. Цель мероприятия — социализация и вовлечение молодых ребят в реализацию молодежной политики нашего региона, это участие в различных мероприятиях, и самое главное смена круга общения», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Коммолодёжи региона.

Анзор Мархиев предложил ребятам различные возможности, представленные для молодежи, в том числе конкурсы социальных проектов, добровольчество, участие в общественных проектах и многое другое.

Ребята с большим интересом и воодушевлением отнеслись к данной встрече, было задано много вопросов по интересующим их темам, а несколько молодых людей уже конкретно решили, чем будут заниматься совместно с молодежным ведомством после прохождения реабилитации.

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