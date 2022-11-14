Председатель Коммолодежи Ингушетии поделился опытом с коллегами из других регионов

На площадке мероприятия в Санкт-Петербурге участники обсудили актуальные проблемы, обменялись лучшими практиками, поделились своим опытом в сфере молодёжной политики, а также посетили культурную программу.

«В дальнейшем такие мероприятия Росмолодёжь планирует проводить чаще», — отметил руководитель молодёжного ведомства республики.