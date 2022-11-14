Председатель Коммолодежи Ингушетии поделился опытом с коллегами из других регионов
Председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Адам Мальсагов принял участие во Всероссийском семинаре-совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику.
На площадке мероприятия в Санкт-Петербурге участники обсудили актуальные проблемы, обменялись лучшими практиками, поделились своим опытом в сфере молодёжной политики, а также посетили культурную программу.
«В дальнейшем такие мероприятия Росмолодёжь планирует проводить чаще», — отметил руководитель молодёжного ведомства республики.