Молодёжная политика

Председатель Коммолодежи Ингушетии поделился опытом с коллегами из других регионов

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Председатель Комитета по делам молодежи Ингушетии Адам Мальсагов принял участие во Всероссийском семинаре-совещании с руководителями органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, реализующих государственную молодежную политику.

На площадке мероприятия в Санкт-Петербурге участники обсудили актуальные проблемы, обменялись лучшими практиками, поделились своим опытом в сфере молодёжной политики, а также посетили культурную программу.

«В дальнейшем такие мероприятия Росмолодёжь планирует проводить чаще», — отметил руководитель молодёжного ведомства республики.

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