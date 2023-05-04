Инвестиционный форум

Председатель Коммолодежи Ингушетии выдвинул предложения на Кавказской инвестиционной выставке

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На выставочной площадке ПАО «Сбербанк» председателем Коммолодёжи Ингушетии Адамом Мальсаговым был организован показ коммерческих предложений, направленных на помощь в софинансировании проведения Всероссийского форума «Таргим-2023».

Как сообщили в молодёжном ведомстве региона, предложение о взаимодействии восприняли позитивно, а повторная рабочая встреча пройдет после майских выходных.

Отмечается, что в рамках работы Кавказской инвестиционной выставки в Минводах были организованы деловые встречи, развёрнуты дискуссионные площадки, где обсуждались вопросы развития экономического, промышленного, туристического и молодёжного комплексов регионов.

«Мероприятия такого уровня позволяют взаимодействовать с представителями других регионов и находить все более новые способы коммуникации для налаживания не только экономической и торговой системы, но и развития молодежного потенциала в субъектах», — поделился Адам Мальсагов.

 

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