Председатель Комтуризма Ингушетии принял участие в форуме «Развитие туристской инфраструктуры»

С 17 по 20 октября в Москве, в выставочном центре «Крокус Экспо» проходил II Форум регионов России «Развитие туристской инфраструктуры» под лозунгом «Новые вызовы — новые возможности». Он проводился в рамках 25-й международной выставки индустрии гостеприимства «ПИР Экспо» — крупнейшего в России профессионального мероприятия для специалистов индустрии HoReCa.

Как отметил Беслан Мизиев, перед участниками форума стояли вопросы, посвященные формированию новой инвестиционной политики в туризме в условиях глобальной и внутренней трансформации, совершенствованию отраслевого законодательства и нормативно-правовой базы, регулированию земельных отношений, обеспечению транспортной доступности туристических локаций в регионах, перспективам развития международного сотрудничества, привлечению зарубежных инвестиций в туристические проекты на территории России.

Обсуждались также вопросы кадровой политики, формирование регионального бренда и маркетинг территорий, нормативно-правовые основы для инвестиций в турбизнесе. Эксперты говорили и ходе реализации текущих проектов по развитию туристической инфраструктуры в том числе: доступность федеральных и региональных мер поддержки гостиничного и туристического бизнеса в текущих условиях.

Напомним, форум проводился при поддержке Минстроя, Минвостокразвития, Минприроды и Минсельхоза России, Федерального агентства по развитию туризма, АО «Корпорация Туризм.РФ», АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики», РСПП, «Деловой России», Агентства стратегических инициатив, под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.