Председатель Народного собрания Ингушетии принял дольщиков недостроенных домов

В ходе встречи, сообщает пресс-служба парламента, было отмечено, что по вине строительной организации дольщики уже 9 лет не могут въехать в дома, имея на руках договора и чеки с полной оплатой взносов.

Жилые объекты в центре Назрани должны были быть сданы в 2014, 2015, 2016 годах. Люди, в том числе семьи с инвалидами, вынуждены жить на съемных квартирах.

23 марта должно было состояться судебное заседание. Однако в который раз оно перенесено из-за неявки ответчика. Виновники чувствуют себя безнаказанно. Пострадавшие граждане в течение нескольких лет обращались по наболевшему вопросу в Генеральную прокуратуру РФ, прокуратуру Республики Ингушетия и СКФО, в правительство Республики Ингушетия, к сенаторам от Ингушетии, в другие инстанции.

Внимательно выслушав посетителей, спикер парламента отметил, что депутатский корпус возьмёт под контроль данный вопрос и окажет возможное содействие в его решении в рамках правового поля.