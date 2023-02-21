Председатель Общественной палаты Ингушетии прокомментировала ежегодное Послание Президента России

Общественный деятель особо выделила то, что глава государства уделил серьёзное внимание теме образования. По её словам, радует то, что повысится качество обучения истории, географии, литературе, чтобы молодое поколение могло узнать больше о своей стране.

«Я, как мать, бабушка для многочисленных внуков, обеспокоена качеством преподавания значимых дисциплин», — подчеркнула Амерханова.

Большое впечатление на общественницу произвела новость о том, что государственная программа материнского капитала будет расширена на жителей новых регионов страны: Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом заявил Президент России. По его словам, претендовать на получение материнского капитала смогут родители детей, родившихся с 2007 года, то есть с года, когда программа была запущена в стране.