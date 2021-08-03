Коронавирус

Председатель Общественной палаты Ингушетии сделал прививку от коронавируса

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Председатель Общественной палаты Ингушетии Ибрагим Картоев сделал прививку от коронавирусной инфекции.

«Это осознанный выбор в пользу сохранения своего здоровья и здоровья окружающих. После прививки чувствую себя нормально, не было никаких негативных реакций», — сообщил газете «Ингушетия» Картоев.

Председатель региональной Общественной палаты подчеркнул, что массовая вакцинация — это масштабный государственный проект. По его мнению, прививочная кампания позволит всем гражданам бесплатно защититься от коронавируса и остановить распространение эпидемии.

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