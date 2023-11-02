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Председатель Общественной палаты Ингушетии удостоена медали «За заслуги перед обществом»

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Руководитель общественной палаты республики Ляйла Амерханова удостоена медали «За заслуги перед обществом», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального правительства.

Торжественная церемония награждения прошла в Москве в ходе заседания Совета по взаимодействию общественных палат России.

По словам собеседника издания, награду вручал первый заместитель секретаря ОП страны Вячеслав Бочаров.

Отмечается, что медаль «За заслуги перед обществом» представляет собой высшую награду Общественной палаты России, которой удостаиваются граждане, имеющие общепризнанные выдающиеся заслуги перед российским обществом.

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