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Председатель парламента Ингушетии встретился с полпредом республики в Белгородской области

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Спикер парламента Ингушетии Магомет Тумгоев провёл встречу с полномочным представителем республики в Белгородской области Магомедом Хамхоевым.
 

Как сообщили в Народном собрании региона, стороны обсудили текущие нужды и проблемы молодежи, а также деятельность ингушского землячества в большом волонтёрском движении, распространённом на Белгородчине.

Магомет Тумгоев высоко оценил вклад молодежи в поддержку специальной военной операции, а также организацию распределения гуманитарной помощи в Белгородской области, которая собирается Ингушетией по мере необходимости.

В завершение встречи спикер парламента вручил Магомеду Хамхоеву почетную грамоту Народного собрания РИ за большой вклад и многолетнее активное участие в жизни ингушского землячества в Белгородской области.

 

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