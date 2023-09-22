Председатель парламента Ингушетии встретился с полпредом республики в Белгородской области

Как сообщили в Народном собрании региона, стороны обсудили текущие нужды и проблемы молодежи, а также деятельность ингушского землячества в большом волонтёрском движении, распространённом на Белгородчине.

Магомет Тумгоев высоко оценил вклад молодежи в поддержку специальной военной операции, а также организацию распределения гуманитарной помощи в Белгородской области, которая собирается Ингушетией по мере необходимости.

В завершение встречи спикер парламента вручил Магомеду Хамхоеву почетную грамоту Народного собрания РИ за большой вклад и многолетнее активное участие в жизни ингушского землячества в Белгородской области.