День знаний

Председатель правительства Ингушетии посетил праздничную линейку в лицее Магаса

0

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин посетил праздничную линейку в лицее Магаса, где в новом учебном году за парты сядут 2019 учеников, 242 из которых — первоклашки. Мероприятие проводилось для учащихся первых, девятых и одиннадцатых классов.

В своем выступлении Сластенин отметил, что за последние два года в регионе решился один из острых вопросов — переход на двухсменный режим учебы.

«В прошлом году было введено 12 школ и 9 детских садов. В этом году также 12 детских садов и 9 ДОУ. Таким образом, мы решили проблему трех смен. Теперь наши дети обучаются в две смены. Для того чтобы перейти на одну, в Ингушетии необходимо построить более 30 школ. Власти региона стараются и будут делать все для того, чтобы прийти к такому результату», — сказал он.

Другое немаловажное достижение в школьной образовательной системе, по мнению премьер-министра, это обеспечение бесплатным горячим питанием детей начальных классов.

«Во всех школах республики учащиеся, попадающие под данную категорию, получат бесплатное горячее питание. Так, в настоящее время во всех учебных заведениях имеются столовые, в том числе в малокомплектных учреждениях, которых насчитывается 8 в различных сельских поселениях», — подчеркнул Сластенин.

Глава правительства отметил, что в республике по сравнению с прошлыми годами в разы увеличилось количество стобалльников, и это заслуга педагогов.

Он поздравил учителей, детей и их родителей с Днем знаний, пожелал успехов и новых побед, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, в среду первый школьный звонок в республике прозвенел для 9136 учеников. Всего в наступившем учебном году 133 школы региона принимают свыше 80 тыс. детей.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии ожидаются ливни, грозы и шквал до 25 метров в секунду
В Ингушетии продолжается конкурс эскизов памятной монеты, посвященной 100-летию образования республики
60-летняя школа в Ингушетии отметила второй «день рождения»
С помощью ингушского благотворительного фонда «Мубарак» семья из села Долаково обрела уютный дом
Швейная фабрика в Ингушетии нуждается в рабочих руках
За сутки в Ингушетии умер один человек, 66 новых случаев Covid-19
Президент России рекомендовал школьникам доверять таким источникам, как общество «Знание»
Ингушский дзюдоист Хусен Халмурзиев стал победителем клубного чемпионата России
Мэрия столицы Ингушетии проводит конкурс сочинений в память о Герое России Алихане Калиматове
Глава Ингушетии считает, что 1 сентября — праздник, который дорог всем поколениям
Молодых кинематографистов Ингушетии приглашают к участию в образовательном интенсиве «Искусство питчинга»

Главное

Яндекс.Метрика

 