Председатель правительства Ингушетии посетил праздничную линейку в лицее Магаса

В своем выступлении Сластенин отметил, что за последние два года в регионе решился один из острых вопросов — переход на двухсменный режим учебы.

«В прошлом году было введено 12 школ и 9 детских садов. В этом году также 12 детских садов и 9 ДОУ. Таким образом, мы решили проблему трех смен. Теперь наши дети обучаются в две смены. Для того чтобы перейти на одну, в Ингушетии необходимо построить более 30 школ. Власти региона стараются и будут делать все для того, чтобы прийти к такому результату», — сказал он.

Другое немаловажное достижение в школьной образовательной системе, по мнению премьер-министра, это обеспечение бесплатным горячим питанием детей начальных классов.

«Во всех школах республики учащиеся, попадающие под данную категорию, получат бесплатное горячее питание. Так, в настоящее время во всех учебных заведениях имеются столовые, в том числе в малокомплектных учреждениях, которых насчитывается 8 в различных сельских поселениях», — подчеркнул Сластенин.

Глава правительства отметил, что в республике по сравнению с прошлыми годами в разы увеличилось количество стобалльников, и это заслуга педагогов.

Он поздравил учителей, детей и их родителей с Днем знаний, пожелал успехов и новых побед, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, в среду первый школьный звонок в республике прозвенел для 9136 учеников. Всего в наступившем учебном году 133 школы региона принимают свыше 80 тыс. детей.