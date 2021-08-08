Дата

Председатель правительства Ингушетии поздравил строителей с профессиональным праздником

0

Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин поздравил всех работников и ветеранов строительного комплекса республики с профессиональным праздником — Днем строителя.

По его словам, строительная отрасль объединяет в себе много профессий, каждая из которых очень важна и весома. Маляр и штукатур, архитектор и каменщик, крановщик и производитель строительных материалов — это далеко не полный перечень людей, чей созидательный труд служит улучшению уровня жизни людей.

«Строители — люди уважаемой и созидательной профессии. Вы ежедневно подтверждаете это своими делами. Кирпичик за кирпичиком вы создаете будущее наших городов, и мы вместе с вами гордимся вашим трудом» — отметил Сластенин в своем обращении.

«Сегодня благодаря вашему трудолюбию, профессионализму и опыту растут и развиваются города и села республики, люди обретают уют и тепло своего дома. Именно от вашего таланта и мастерства зависит то, насколько надежными будут фундамент, стены и крыша нашего общего дома — Республики Ингушетия», — добавил премьер-министр.

Он пожелал строителям «крепкого здоровья, удачи, успехов в осуществлении намеченных планов. Пусть дело, которому вы служите, приносит вам радость и новые профессиональные свершения. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям».

Напомним, ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 1955 года.

Празднование Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». С 2011 года по решению министерства регионального развития России праздник стал федеральным.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии за сутки Covid-19 выявлен у 59 человек
В Ингушетии ожидается аномальная жара до 40 градусов
Ингушетия закупила насосы для увеличения добычи воды в проблемных селах
В Ингушетии готовятся встретить чемпиона Олимпийских игр в Токио Мусу Евлоева
В Ингушетии загорелся жилой дом, никто не пострадал
Переболевший Covid-19 глава правительства Ингушетии сделал прививку
В карабулакском ДК школьникам напомнили правила безопасности в условиях пандемии коронавируса
В сельском поселении Долаково Ингушетии состоялась выставка рисунков к Международному дню молодежи
Школьники Назрановского района посетили мастер-классы по изготовлению предметов декоративно-прикладного искусства
За 6 месяцев текущего года в СУ СКР по Ингушетии поступило 745 сообщений о преступлениях
В Ингушетии за сутки умерло три человека с Covid-19

Главное

Яндекс.Метрика

 