Председатель правительства Ингушетии поздравил строителей с профессиональным праздником

По его словам, строительная отрасль объединяет в себе много профессий, каждая из которых очень важна и весома. Маляр и штукатур, архитектор и каменщик, крановщик и производитель строительных материалов — это далеко не полный перечень людей, чей созидательный труд служит улучшению уровня жизни людей.

«Строители — люди уважаемой и созидательной профессии. Вы ежедневно подтверждаете это своими делами. Кирпичик за кирпичиком вы создаете будущее наших городов, и мы вместе с вами гордимся вашим трудом» — отметил Сластенин в своем обращении.

«Сегодня благодаря вашему трудолюбию, профессионализму и опыту растут и развиваются города и села республики, люди обретают уют и тепло своего дома. Именно от вашего таланта и мастерства зависит то, насколько надежными будут фундамент, стены и крыша нашего общего дома — Республики Ингушетия», — добавил премьер-министр.

Он пожелал строителям «крепкого здоровья, удачи, успехов в осуществлении намеченных планов. Пусть дело, которому вы служите, приносит вам радость и новые профессиональные свершения. Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям».

Напомним, ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. Впервые его официально отметили в СССР 12 августа 1956 года. Этому предшествовал выход указа Президиума Верховного Совета СССР «Об установлении ежегодного праздника «Дня строителя» от 6 сентября 1955 года.

Празднование Дня строителя было закреплено указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». С 2011 года по решению министерства регионального развития России праздник стал федеральным.