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Председатель регионального отделения СЖР Шамсудин Боков поздравил коллектив ГТРК «Ингушетия» с 30-летием

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Шамсудин Боков

Председатель регионального отделения Союза журналистов России Шамсудин Боков поздравил коллектив ГТРК «Ингушетия» с 30-летием.

«Образованная в сложнейший период современной истории республики, после трагедии осени 1992 года в Пригородном районе и городе Владикавказе, ГТРК «Ингушетия» активно развивалось и вобрало в себя все лучшие принципы работы СМИ, став одним из главных источников информации, направленной на единение народа, а значит и развитие республики», — сказал Боков.

По его словам, успешно развивалась и техническая база. За 30 лет ГТРК прошла путь от аналогового до современного цифрового оборудования.

«Но, главное, конечно, люди — их творческая деятельность, любовь к избранной профессии и уважение к зрителю. Поэтому, сегодня жители республики, имея возможность смотреть передачи многих центральных каналов, не обделяют вниманием свое ТВ», — подчеркнул Боков.

Также он отметил, что сотрудники ГТРК всегда составляли основной костяк Ингушского регионального отделения Союза журналистов России с самого начала его создания.

«Телерадиокомпанию по праву можно называть и «кузницей кадров». Сегодня, те, кто начинали свой творческий путь там, работают в различных организациях, занимают высокие должности, и это тоже заслуга перед народом и республикой», — добавил председатель регионального отделения СЖР.

Боков пожелал руководителю ГТРК «Ингушетия» Берсу Евлоеву и коллективу дальнейших успехов, благополучия и творческого вдохновения.

Напомним, первый эфир ГТРК «Ингушетия» состоялся 20 декабря 1992 года при активной помощи и поддержке Федеральной службы по телевидению и радиовещанию, а также телерадиовещательной компании «Ставрополье».

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