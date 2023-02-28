Председатель СК России взял на контроль проведение проверок после отравления угарным газом жителей Ингушетии

Напомним, в минувшее воскресенье ночью утечка газа произошла в квартире МКД в городе Карабулаке. Рано утром в понедельник отравилась семья в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района. Всего пострадало 12 человек — 10 детей и двое взрослых.

В первом случае причиной происшествия стала неисправность вытяжной системы. Во втором отравление произошло от горящих конфорок варочной панели газовой плиты.

Пострадавшая в Карабулаке женщина находится в тяжелом состоянии в ИРКБ. Состояние остальных средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Все они госпитализированы в ДРКБ и Малгобекскую районную больницу.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ингушетии Андрею Коноводу представить доклад о ходе процессуальных проверок и установленных обстоятельствах.