Следком

Председатель СК России взял на контроль проведение проверок после отравления угарным газом жителей Ингушетии

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Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину будет доложено о ходе проведения проверок по фактам отравления угарным газом детей и взрослых в Ингушетии, сообщается в Телеграм-канале ведомства.

Напомним, в минувшее воскресенье ночью утечка газа произошла в квартире МКД в городе Карабулаке. Рано утром в понедельник отравилась семья в сельском поселении Новый Редант Малгобекского района. Всего пострадало 12 человек — 10 детей и двое взрослых.

В первом случае причиной происшествия стала неисправность вытяжной системы. Во втором отравление произошло от горящих конфорок варочной панели газовой плиты.

Пострадавшая в Карабулаке женщина находится в тяжелом состоянии в ИРКБ. Состояние остальных средней степени тяжести, угрозы жизни нет. Все они госпитализированы в ДРКБ и Малгобекскую районную больницу.

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Ингушетии Андрею Коноводу представить доклад о ходе процессуальных проверок и установленных обстоятельствах.

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