Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Ингушетии с Днем республики

«Ингушетия — земля величественных горных хребтов, живописных долин и ущелий, быстроводных рек и кристальных озер. Здесь располагаются ценные объекты культурного наследия, а также удивительные памятники природы. Среди достопримечательностей республики особое место занимают ее высочайшая вершина Мят-Лоам, государственный природный заповедник «Эрзи», один из крупнейших в России историко-архитектурных музеев-заповедников — Джейрахско-Ассинский, уникальные башенные комплексы Эгикал, Хамхи и Таргим», — говорится в поздравительной телеграмме на имя Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Матвиенко отметила, что сегодня социально-экономическая ситуация в субъекте России характеризуется положительной динамикой. Большое внимание уделяется привлечению инвестиций и реализации социально значимых проектов, развиваются инженерная и транспортная инфраструктуры, укрепляется производственный потенциал.

По ее мнению, органы государственной власти республики многое делают для поддержки и стимулирования предпринимательских инициатив, улучшения качества жизни людей.

«Уверена, что жители республики продолжат вносить весомый вклад в решение общенациональных задач, будут в дальнейшем бережно хранить традиции, заложенные представителями старших поколений, плодотворно трудиться на благо своей малой родины», — подчеркнула спикер Совета Федерации, пожелав жителям республики «новых свершений и всего самого доброго».