Председатель Совета тейпов Ингушетии надеется, что избранные депутаты оправдают доверие избирателей

«Я свой выбор сделал», — сказал Даскиев после голосования.

Он отметил, что в политических партиях много новых лиц. «Это новое течение, новые веяния, у нас новый руководитель (региона, — ред.), я надеюсь, что они принесут пользу народу и своей республике», — добавил председатель Совета тейпов.

Ранее Даскиев записал видеообращение к жителям Ингушетии, призвав их прийти на избирательные участки 17-19 сентября и сделать свой осознанный выбор.

«Более 250 лет назад наши прадеды решили жить вместе с Россией. Сегодня наша республика является неотъемлемой частью Российской Федерации, и живем мы по законам нашей страны. Всем известна обстановка, в которой живет наш регион в последние годы. Остаются нерешенными вопросы по Пригородному району, подписанному соглашению о передаче земли и другие», — заявил Даскиев.

По его словам, в сложившейся ситуации необходимо добиться справедливости правовыми методами.

«Мы хотим, чтобы Ингушетия стала мощной и процветающей, чтобы дети могли учиться и развиваться. Ингуши всегда отличались высокой социальной активностью, и мы надеемся, что так будет и в этот раз — в дни выборов депутатов Государственной Думы и Народного собрания республики. Мы призываем всех прийти на избирательные участки и сделать свой осознанный выбор», — подчеркнул председатель Совета тейпов.