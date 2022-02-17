Назначение

Председателем комитета по делам молодежи Ингушетии назначен экологический активист

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Махмуд-Али Калиматов подписал указ о назначении на должность председателя республиканского комитета по делам молодежи экологического активиста Адама Мальсагова, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Адаму Мальсагову 29 лет, он окончил Ингушский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление». С 2017 года возглавлял «Центр молодежных инициатив», являлся замдиректора молодежных форумов «Таргим-2017» и «Таргим-2018», а также саммита «Магас-2018» и «Магас-2019».

Мальсагов дважды становился грантополучателем молодежного форума «Машук» и стал победителем историко-краеведческого форума «Кайтаг-2017» с одним из 3-х лучших проектов форума.

В 2019 году проходил стажировку в отделе грантовой поддержки Федерального агентства по делам молодежи и стал автором концепции развития грантового направления, включающей комплекс предложений по улучшению работы по 4 основным направлениям деятельности, за что был награжден благодарностью руководителя Росмолодежи за проделанную работу и внесенный вклад. С 2019 по 2021 год являлся федеральным и региональным экспертом Всероссийского конкурса молодежных проектов.

Как сообщала газета «Ингушетия», ранее возглавлявший комитет по делам молодежи Анзор Мархиев назначен заместителем руководителя администрации Главы и правительства республики.

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