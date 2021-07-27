Председателем Общественной палаты Ингушетии избран Ибрагим Картоев
На состоявшемся первом в 2021 году заседании Общественной палаты Ингушетии сформирован пятый состав организации и избран ее руководитель. Им стал кандидат юридических наук, заместитель декана юридического факультета Ингушского госуниверситета Ибрагим Куркиев, ранее исполнявший обязанности председателя ОП региона.
Также создано шесть комиссий по различным направлениям работы и избраны их председатели. В заседании принял участие начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Саварбек Куркиев, сообщил представитель Общественной палаты республики.
Он отметил, что новый состав палаты сформирован в соответствии с действующим законодательством. Общественная палата состоит из 36 граждан. Одна треть членов ОП утверждается Главой региона, одна треть Народным собранием, оставшуюся треть определяют сами, утвержденные руководителем субъекта и парламентом, представители Общественной палаты.