Председателем Общественной палаты Ингушетии избран Ибрагим Картоев

Также создано шесть комиссий по различным направлениям работы и избраны их председатели. В заседании принял участие начальник управления внутренней политики администрации Главы и правительства Ингушетии Саварбек Куркиев, сообщил представитель Общественной палаты республики.

Он отметил, что новый состав палаты сформирован в соответствии с действующим законодательством. Общественная палата состоит из 36 граждан. Одна треть членов ОП утверждается Главой региона, одна треть Народным собранием, оставшуюся треть определяют сами, утвержденные руководителем субъекта и парламентом, представители Общественной палаты.