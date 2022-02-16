Представитель Ингушетии Исрапил Баркенхоев назначен главным судьёй на предстоящее юниорское первенство России по вольной борьбе

Этот борцовский турнир пройдёт в марте текущего года в Каспийске. Во Дворце спорта имени А. Алиева, вмещающем до 5 тысяч зрителей, проходили такие значимые борцовские старты, как

Кубок мира (2011), чемпионат России (2015) и чемпионат Европы (2018). Нынешние соревнования являются отбором на первенство Европы и мира по вольной борьбе.

Новость была воспринята подписчиками страницы «Ингушспорт» в «Инстаграм» с большим энтузиазмом. Некоторые вспомнили о спортивных достижениях Исрапила в пору, когда он сам был выступающим спортсменом.