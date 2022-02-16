Представитель Ингушетии Исрапил Баркенхоев назначен главным судьёй на предстоящее юниорское первенство России по вольной борьбе
Судья третьей международной категории по спортивной борьбе из Ингушетии Исрапил Баркенхоев назначен главным судьёй на предстоящее первенство России по вольной борьбе — 2022 среди юниоров до 21 года.
Этот борцовский турнир пройдёт в марте текущего года в Каспийске. Во Дворце спорта имени А. Алиева, вмещающем до 5 тысяч зрителей, проходили такие значимые борцовские старты, как
Кубок мира (2011), чемпионат России (2015) и чемпионат Европы (2018). Нынешние соревнования являются отбором на первенство Европы и мира по вольной борьбе.
Новость была воспринята подписчиками страницы «Ингушспорт» в «Инстаграм» с большим энтузиазмом. Некоторые вспомнили о спортивных достижениях Исрапила в пору, когда он сам был выступающим спортсменом.