Вольная борьба

Представитель Ингушетии Исрапил Баркенхоев назначен главным судьёй на предстоящее юниорское первенство России по вольной борьбе

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Судья третьей международной категории по спортивной борьбе из Ингушетии Исрапил Баркенхоев назначен главным судьёй на предстоящее первенство России по вольной борьбе — 2022 среди юниоров до 21 года.

Этот борцовский турнир пройдёт в марте текущего года в Каспийске. Во Дворце спорта имени А. Алиева, вмещающем до 5 тысяч зрителей, проходили такие значимые борцовские старты, как

Кубок мира (2011), чемпионат России (2015) и чемпионат Европы (2018). Нынешние соревнования являются отбором на первенство Европы и мира по вольной борьбе.

Новость была воспринята подписчиками страницы «Ингушспорт» в «Инстаграм» с большим энтузиазмом. Некоторые вспомнили о спортивных достижениях Исрапила в пору, когда он сам был выступающим спортсменом.

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