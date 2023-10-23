Представитель Ингушетии Микаил Нальгиев получил сертификат инструктора по первой помощи

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, в столице России с 20 по 22 октября текущего года прошло межрегиональное обучение инструкторов по первой помощи, в котором приняло участие более 50 человек из разных регионов России.

«Микаил достойно представил свою республику и показал свои навыки и знания. Наша молодежь достойна того, чтобы гордиться ею!» — отметил глава молодежного ведомства Ингушетии Адам Мальсагов.