Представитель Ингушетии Микаил Нальгиев получил сертификат инструктора по первой помощи

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Молодой человек из Ингушетии Микаил Нальгиев, координатор направления «Оказание первой помощи и сопровождение мероприятий» ИРО ВОД «Волонтеры-медики», студент 5 курса медицинского факультета ИнгГУ, прошел сертифицированное обучение в Москве и получил сертификат инструктора по первой помощи.

Как сообщили газете «Ингушетия» в Коммолодежи республики, в столице России с 20 по 22 октября текущего года прошло межрегиональное обучение инструкторов по первой помощи, в котором приняло участие более 50 человек из разных регионов России.

«Микаил достойно представил свою республику и показал свои навыки и знания. Наша молодежь достойна того, чтобы гордиться ею!» — отметил глава молодежного ведомства Ингушетии Адам Мальсагов.

 

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