Турнир

Представитель Ингушетии попал в финал главного российского турнира снайперов

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В финал V Евроазиатского чемпионата по стрельбе на дальние дистанции попал представитель Ингушетии Яхья Фаргиев из Малгобека, до начала главного российского турнира снайперов осталась всего неделя.

Как сообщила пресс-служба мэрии Малгобека, юбилейный чемпионат проводится в год 90-летия со дня установления в СССР почетного звания «Ворошиловский стрелок». Принимать участие в открытии соревнований будет Герой Российской Федерации Владимир Шаманов.

Участников финала ожидают непростые упражнения на дистанциях от 300 до 1,2 тыс. метров. Движущиеся, и внезапно поднимающиеся мишени, стрельба из неустойчивых положений и новые локации дадут возможность гражданским и военным снайперам продемонстрировать свои навыки и определить сильнейших стрелков страны.

Отмечается, что соревнования проводятся «Федерацией высокоточной стрельбы России» совместно с Ассоциацией тактической стрельбы «РосСнайпинг» при поддержке Минобороны, министерства спорта России, ДОСААФ, правительства Свердловской области и города Екатеринбурга. За призовые места в самых массовых российских соревнованиях по снайпингу будут бороться 100 стрелков из более чем 50 субъектов страны.

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