Представитель Ингушетии принимает участие в международном конгрессе «Информационные технологии в медицине»

Как сообщили в Минздраве республики, цель конгресса — развитие региональной медицинской информационной системы, а также внедрение новых сервисов, таких как электронный рецепт и искусственный интеллект для принятия решения и контроля качества оказания медицинской помощи.

Отмечается, что участники тематической конференции обсудили и другие актуальные вопросы повестки дня масштабного мероприятия в столице России.