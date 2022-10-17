Конгресс

Представитель Ингушетии принимает участие в международном конгрессе «Информационные технологии в медицине»

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Начальник отдела по развитию информационных систем Минздрава Ингушетии Рашид Торшхоев принимает участие в международном конгрессе «Информационные технологии в медицине» в Москве.

Как сообщили в Минздраве республики, цель конгресса — развитие региональной медицинской информационной системы, а также внедрение новых сервисов, таких как электронный рецепт и искусственный интеллект для принятия решения и контроля качества оказания медицинской помощи.

Отмечается, что участники тематической конференции обсудили и другие актуальные вопросы повестки дня масштабного мероприятия в столице России.

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