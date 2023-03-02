Представитель Ингушетии принимает участие в семинаре по патриотическому воспитанию в Москве

На мероприятие съехалось порядка 150 специалистов из 82 регионов страны. Участники семинара обсуждают актуальные вопросы патриотической деятельности, обмениваются идеями новых проектов, делятся опытом и слушают выступления экспертов.

Денис Аширов, заместитель руководителя Росмолодёжи, рассказал о проектах программы «Роспатриот» и планируемых изменениях в работе патриотических центров. Григорий Гуров, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», презентовал деятельность движения и ответил на вопросы участников.

Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева познакомила с новой программой «Твой герой», направленной на социализацию и адаптацию военнослужащих и мобилизованных, вернувшихся из зоны специальной военной операции.