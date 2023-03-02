Представитель Ингушетии принимает участие в семинаре по патриотическому воспитанию в Москве
Представитель Ингушетии, специалист Ресурсного центра добровольчества республики Ахмед Халухаев принимает участие в семинаре по патриотическому воспитанию в Москве под руководством первого заместителя руководителя администрации Президента Сергея Кириенко.
На мероприятие съехалось порядка 150 специалистов из 82 регионов страны. Участники семинара обсуждают актуальные вопросы патриотической деятельности, обмениваются идеями новых проектов, делятся опытом и слушают выступления экспертов.
Денис Аширов, заместитель руководителя Росмолодёжи, рассказал о проектах программы «Роспатриот» и планируемых изменениях в работе патриотических центров. Григорий Гуров, председатель правления Российского движения детей и молодёжи «Движение первых», презентовал деятельность движения и ответил на вопросы участников.
Руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Ксения Разуваева познакомила с новой программой «Твой герой», направленной на социализацию и адаптацию военнослужащих и мобилизованных, вернувшихся из зоны специальной военной операции.