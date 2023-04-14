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Представитель Ингушетии принимает участие во Всероссийском образовательном форуме «Новая философия воспитания»

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Эсет Бокова министр образования Ингушетии

Вице-премьер — министр образования Ингушетии принимает участие во Всероссийском образовательном форуме «Новая философия воспитания».

Как сообщила Эсет Бокова, первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр просвещения РФ Сергей Кравцов и губернатор Кубани Вениамин Кондратьев обсудили в Сочи вопросы гармоничного развития личности школьников в рамках пленарного заседания.

Отмечается, что министр просвещения России Сергей Кравцов, выступая с приветственным словом, отметил важность системы воспитания, а также подчеркнул особую роль учителя-наставника, советника директора по воспитанию в системе СПО и обратил внимание на индекс детского благополучия.

«Об учителях нужно заботиться постоянно. Год педагога и наставника как раз и служит этим импульсом, чтобы мы систематизировали эту работу и продолжали её в течение всего времени. Ждём идей от советников директоров по воспитанию, от ребят, чтобы это уже стало традицией после завершения Года педагога и наставника», — сказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

 

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