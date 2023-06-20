Тяжелая атлетика

Представитель Ингушетии принял участие в конференции Федерации тяжелой атлетики России

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Якуб Евлоев (справа)

Президент Федерации тяжелой атлетики Ингушетии, заслуженный работник физической культуры Якуб Евлоев принял участие во внеочередной конференции Федерации тяжелой атлетики России, проходившей в городе Новый Уренгой.

Конференция была приурочена к отчетному периоду работы Федерации за 2021-2022 годы. На мероприятии обсудили вопросы, связанные с развитием тяжелой атлетики в России, в том числе проблемы финансирования и поддержки спортсменов.

Как сообщили в Минспорта республики, конференция также стала площадкой для обмена опытом и знаниями между спортсменами, тренерами и представителями Федерации тяжелой атлетики России. Участники конференции обсудили актуальные вопросы, связанные с подготовкой спортсменов, проведением соревнований и развитием этого вида спорта в России.

 

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