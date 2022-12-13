Представитель Ингушетии принял участие в патриотическом форуме в Санкт-Петербурге

Как сообщили газете «Ингушетия» в региональном штабе «Юнармии», форум объединил более 600 представителей сферы патриотического воспитания. В программе мероприятия были семинары, повышающие квалификацию, панельные дискуссии, проектные сессии, тренинги, экскурсии. Впервые был представлен методический сборник по основам патриотического воспитания «Десять граней патриотизма».

Организаторами форума выступили Федеральное агентство по делам молодежи, правительство Санкт-Петербурга, ФГБУ «Роспатриотцентр».