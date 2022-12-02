Национальная культура

Представитель Ингушетии стал одним из инициаторов встречи с воспитанниками центра помощи детям Томска

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В Доме дружбы народов города Томска состоялась встреча воспитанников центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с областным ансамблем горского танца «Даймохк».

Мероприятие организовали руководитель танцевального коллектива Руслан Ахмадов, председатель ингушской диаспоры в Томской области Саид-Ахмет Хашиев и Афсалладин Ахмедов, возглавляющий Союз народов Дагестана в регионе, сообщается в Телеграм-канале Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии.

Солисты ансамбля представили воспитанникам центра национальный танец, отражающий характер, самобытность и дух ингушского народа, тем самым подарив прекрасное настроение каждому ребенку. Они познакомили с древним краем детей, которые никогда не бывали в Ингушетии, отмечается в релизе.

Также в ходе встречи воспитанники центра узнали о национальных костюмах, традициях и обычаях ингушского народа, попробовали себя в качестве танцоров и отведали сладости. В глазах детей виделся живой отклик, они восторженно высказывали свои признания и желания обязательно посетить республику.

«Проведение подобного рода мероприятий позволяет воспитать молодежь в духе взаимного уважения и национальной терпимости, стремления к постижению истории, культуры и национальных особенностей народов, которые веками проживают по соседству, ведь Россия является одним из крупнейших многонациональных государств современного мира, объединившим разные национальности, обладающие своей неповторимой культурой», — отметили в Миннаце региона.

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