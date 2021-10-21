Представитель Ингушетии впервые примет участие в популярном телешоу «Русский ниндзя»

Конкурсантам необходимо будет пройти четыре этапа, а в финальном испытании покорить 23-метровую конструкцию — гору Мидорияма. Стоит отметить, что за всю историю существования телешоу эту неприступную вершину смогли покорить всего шесть человек во всем мире. Победитель заберет 5 миллионов рублей.

«В нашей стране еще никому не удавалось пройти всю полосу препятствий. Я хочу стать первым человеком, кто сможет это сделать», — рассказал в эксклюзивном интервью «Ингушетии» Ислам Кодзоев.

Уже много лет парень всерьез занимается воркаутом и стритлифтингом, он не раз становился победителем и призером республиканских и зональных соревнований по данным видам спорта. Идею поучаствовать в популярном телешоу для экстремалов спортсмен-любитель вынашивал с 2018 года, но, как известно, после оглушительной премьеры на «Первом канале» проект «Русский ниндзя» был заморожен. Ислам терпеливо ждал своего звездного часа целых три года, и как только телеканал СТС объявил кастинг, он заполнил анкету и неожиданно для себя вошел в число участников.

«Приглашение на шоу для меня стало полной неожиданностью. Я тогда даже не готовился к кастингу и был не в самой лучшей форме, но меня все равно взяли», — рассказал Ислам.

К вопросу подготовки к телешоу ингушский ниндзя подошел более чем серьезно. У себя во дворе, в одном из частных домовладений Назрани, он построил собственную версию полосы препятствий и регулярно преодолевал ее, пока не довел свое умение до автоматизма. Ислам признается, что получить звание «русского ниндзи» для него стало главной целью в жизни и он не собирается отступать.

«У меня уже есть соревновательный опыт. Я проходил полосу препятствий „Арена героев“ в Москве. Если мне не удастся выиграть в этом сезоне, я обязательно возьму реванш в следующем», — говорит Кодзоев.

Шоу Ninja Warrior впервые вышло на одном из телеканалов Японии в 1997 году и быстро завоевало популярность во всем мире. В России премьера телешоу под названием «Русский ниндзя» состоялась осенью 2017 года на «Первом канале». В 2021 году свою версию представил канал СТС. Ведущими обновленной передачи стали музыкант Алишер Моргенштерн, блогер Ида Галич, а также капитан сборной России по регби Василий Артемьев.

За звание лучшего из лучших сразятся более двухсот участников из разных уголков нашей страны, прошедшие масштабный кастинг. Среди них чемпион Европы по спортивной гимнастике Михаил Худченко, спортивный блогер Алексей Столяров, а также обычные люди совершенно разных профессий.

В течение сезона пройдет 7 отборочных игр и финальная. В каждой отборочной игре на старт выйдут 40 человек. Игрокам предстоит по очереди преодолеть полосу из шести препятствий. Пропуск в полуфинал получат 12 участников, показавших наименьшее время, а в финал — четверо лучших. Финалистам придется пройти еще три этапа испытаний — первый состоит из девяти препятствий, второй — из восьми, и только лучшие из лучших сумеют добраться до самого главного — горы Мидориямы.

По правилам состязаний, любое касание воды не только частью тела, но и экипировкой, обратный заступ за боковую границу бассейна или возвращение на предыдущее испытание является нарушением правил и приводит к дисквалификации.

Отметим, что в России в телешоу «Русский ниндзя» пока не было ни одного победителя.