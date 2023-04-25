Представитель Ингушетии выступил в центре знаний «Машук» в Пятигорске

Отмечается, что более ста человек — сотрудников региональных органов исполнительной власти и их подведомственных учреждений, ответственных за реализацию конкурса на территории субъектов Российской Федерации, — приняли участие в мероприятии, которое проходило в городе Пятигорске.

Как сообщили в молодёжном ведомстве республики, целью семинара-совещания было совершенствование профессиональных компетенций, выстраивание системы взаимодействия между региональными кураторами, презентация лучших практик реализации конкурса и постановка задач на новый сезон. В программу вошли множество мероприятий, включая командообразующие тренинги, мастер-классы, интерактивные и просветительские игры.

«Особенно интересными были выступления спикеров, среди которых были теле- и радиоведущая Алла Довлатова, руководитель Всероссийского движения «Вдохновители» Алексей Чумаков, актриса театра и кино, режиссер, телеведущая, певица и дизайнер Анастасия Денисова, а также другие эксперты», — поделился Али Чахкиев.

По его словам, не обошлось без экскурсионной программы, включающей посещение достопримечательностей Пятигорска и окрестностей. Все участники семинара-совещания остались в восторге от мероприятия, приобрели новые знания и навыки, которые помогут им дальше развивать и совершенствовать организацию конкурса в своих регионах.