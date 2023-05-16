Представитель Ингушетии выступит в финальном этапе чемпионата России по компьютерному спорту

Стала известна четверка сильнейших в Clash Royale в рамках основного этапа чемпионата России по компьютерному спорту 2023: Даниил Northern_G1ant Калашников (Санкт-Петербург); Юсуп F0rtuNaaa Эгиев (Республика Ингушетия); Хизир Paradox Эрсимиков (Чеченская Республика); Даниил Danilka Орешкин (Санкт-Петербург).

Как сообщили в Минспорта Ингушетии, матчи LAN-финала состоятся 20-21 мая в специализированном спортивном комплексе «Уфа-Арена».

Сильнейшим спортсменам турнира предстоит помериться силами в Dota 2, StarCraft II, Clash Royale, Tekken 7, DCL — The Game, а также Counter Strike: Global Offensive. Призовой фонд турнира в этом году составляет 5 миллионов рублей.