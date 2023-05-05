Представитель Ингушского госуниверситета принял участие в V Международной исторической школе

Как рассказал собеседник, команды разрабатывали историко-просветительские проекты о малоизвестных фактах истории России, помощь в реализации которых может оказать фонд «История Отечества»

Команда, членом которой был Илез Тибоев, предложила проект под названием «Каменная летопись Победы». Его суть заключается в создании сайта, где будет представлена информация о неизвестных памятниках ВОВ в России, а также составлении туристических маршрутов по ним. Жюри высоко оценило проект за оригинальность и научную значимость, добавил собеседник.