Память

Представитель Ингушского госуниверситета принял участие в V Международной исторической школе

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Магистрант Ингушского госуниверситета, ассистент кафедры «Методика преподавания истории обществознания» Илез Тибоев стал участником V Международной исторической школы, прошедшей в Северном (Арктическом) федеральном университете имени Ломоносова в Архангельске, сообщил газете «Ингушетия» представитель пресс-службы ИнгГУ.

Как рассказал собеседник, команды разрабатывали историко-просветительские проекты о малоизвестных фактах истории России, помощь в реализации которых может оказать фонд «История Отечества»

Команда, членом которой был Илез Тибоев, предложила проект под названием «Каменная летопись Победы». Его суть заключается в создании сайта, где будет представлена информация о неизвестных памятниках ВОВ в России, а также составлении туристических маршрутов по ним. Жюри высоко оценило проект за оригинальность и научную значимость, добавил собеседник.

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