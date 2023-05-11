Представитель Коммолодежи Ингушетии принял участие во всероссийском слете добровольцев

На мероприятие съехались руководители и представители некоммерческих организаций, лидеры и волонтёры добровольческих движений Ставропольского края и других регионов СКФО, специалисты образовательных организаций, государственных и муниципальных органов власти.

Как сообщили в Коммолодёжи Ингушетии, в рамках программы слёта были организованы тренинговые занятия по наиболее успешным добровольческим технологиям, реализуемым на территории СКФО, а также площадки по развитию проектных компетенций и иные мероприятия по повышению компетенций добровольцев и специалистов в сферах внедрения добровольческих программ, тиражированию успешных социальных практик и организации эффективных социальных сервисов в рамках успешной деятельности молодежных общественных объединений.

Отмечается, что, подводя итоги работы всероссийского слета добровольцев, на официальном закрытии организаторы вручили благодарственные письма региональным молодежным организациям. В числе награжденных и Комитет по делам молодёжи Республики Ингушетия.