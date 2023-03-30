Представитель Миннаца Ингушетии посетил граждан Узбекистана, пострадавших при взрыве бытового газа

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По поручению главы Миннаца Ингушетии Вахи Бекова заместитель министра Руслан Пугиев посетил ИРКБ, где находятся пятеро граждан Узбекистана, пострадавших при взрыве бытового газа.

Отмечается, что в Республиканской клинической больнице делается все возможное для оказания необходимой помощи и сохранения жизни пострадавшим.

Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации осуществляет координацию и контроль по оказанию помощи пострадавшим.

Как сообщили в ведомстве, в главное медучреждение региона с ожогами разной степени тяжести попали следующие граждане среднеазиатской республики: Жураев Эркин 1979 г. р., Пардоев Дилснодбек 2004 г. р., Алижолов Жасурбек 2000 г. р., Хужатов Томболта 1990 г. р., Рахконкулов Абдусалом 1981 г. р.

Напомним, 28 марта, в 3 часа утра, в городе Назрани, в доме на улице имени Асият Тутаевой, где жили граждане Узбекистана, произошел взрыв бытового газа.

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