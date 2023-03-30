Представитель Миннаца Ингушетии посетил граждан Узбекистана, пострадавших при взрыве бытового газа
По поручению главы Миннаца Ингушетии Вахи Бекова заместитель министра Руслан Пугиев посетил ИРКБ, где находятся пятеро граждан Узбекистана, пострадавших при взрыве бытового газа.
Отмечается, что в Республиканской клинической больнице делается все возможное для оказания необходимой помощи и сохранения жизни пострадавшим.
Министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации осуществляет координацию и контроль по оказанию помощи пострадавшим.
Как сообщили в ведомстве, в главное медучреждение региона с ожогами разной степени тяжести попали следующие граждане среднеазиатской республики: Жураев Эркин 1979 г. р., Пардоев Дилснодбек 2004 г. р., Алижолов Жасурбек 2000 г. р., Хужатов Томболта 1990 г. р., Рахконкулов Абдусалом 1981 г. р.
Напомним, 28 марта, в 3 часа утра, в городе Назрани, в доме на улице имени Асият Тутаевой, где жили граждане Узбекистана, произошел взрыв бытового газа.