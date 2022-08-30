Представитель Минспорта Ингушетии принял участие в обсуждении технических аспектов Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа

В Министерстве спорта Чеченской Республики прошло совещание между представителями профильных ведомств ЮФО и СКФО. Ингушетию на этом совещании представлял начальник отдела Минспорта республики Магомед Мархиев.

Исходя из результатов голосования на совещании, большинство участников проголосовало за то, чтобы спортивная часть фестиваля проходила два дня, вместо одного.

Напомним, Фестиваль культуры и спорта народов Кавказа в 2022 году пройдет в Чечне.