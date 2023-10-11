Представитель МВД России проведет в Ингушетии прием граждан

В рамках мероприятия руководитель комиссии, главный инспектор федерального ведомства генерал-майор полиции Владимир Иванович Яценко 21 октября проведет личный прием граждан.

Обратиться к представителю МВД России можно с 10 часов утра по адресу — город Магас, улица имени Кайсына Кулиева, д. 14. Телефонные номера для предварительной записи: 8 (8734) 55-03-20 и 55-03-94.

На приеме граждане должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность.