ОФСИН

Представитель Общественной палаты России встретился с руководством ОФСИН по Ингушетии

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В Общественной палате Ингушетии состоялась рабочая встреча председателя комиссии ОП России по безопасности и взаимодействия с ОНК Александра Воронцова с временно исполняющим обязанности начальника ОФСИН по республике Ибрагимом Илиевым и его помощником по соблюдению прав человека в УИС Азраилом Харсиевым.

Илиев рассказал Воронцову о деятельности уголовно-исполнительной системы региона, ознакомил с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Также он высоко оценил деятельность региональной Общественной наблюдательной комиссии, обратив внимание на профессионализм и грамотный подход к работе.

Председатель комиссии Общественной палаты России отметил, что привлечение общественности к решению проблем уголовно-исполнительной системы неотъемлемая часть обеспечения законности в местах лишения свободы.

Воронцов обратил внимание на продолжение и развития конструктивного диалога с представителями общественности, а также привлечения их к решению задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой республики, сообщает пресс-служба ОФСИН России по Ингушетии.

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