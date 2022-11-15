Представитель Общественной палаты России встретился с руководством ОФСИН по Ингушетии

Илиев рассказал Воронцову о деятельности уголовно-исполнительной системы региона, ознакомил с условиями содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Также он высоко оценил деятельность региональной Общественной наблюдательной комиссии, обратив внимание на профессионализм и грамотный подход к работе.

Председатель комиссии Общественной палаты России отметил, что привлечение общественности к решению проблем уголовно-исполнительной системы неотъемлемая часть обеспечения законности в местах лишения свободы.

Воронцов обратил внимание на продолжение и развития конструктивного диалога с представителями общественности, а также привлечения их к решению задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой республики, сообщает пресс-служба ОФСИН России по Ингушетии.