Представитель прокуратуры Ингушетии посетил школу, где учился погибший коллега

В образовательном учреждении установлена мемориальная доска, посвященная памяти сотрудника надзорного ведомства.

Зампрокурора Назрановского района поблагодарил коллектив учебного заведения за увековечивание памяти Торшхоева, рассказал учащимся и педагогам о его работе и жизни.

Муцольгов ответил на все интересующие вопросы учащихся и педагогов, те в свою очередь поблагодарили гостя за проведенное мероприятие.

Торшхоев Ахмет Османович родился в 1955 году в Казахской ССР. В 1987 году он окончил Хабаровскую высшую школу МВД СССР. В органах прокуратуры Ингушетии проходил службу с февраля 1992 года в должности старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел, прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и ОРД, прокурора города Карабулака. В июне 2008 года был назначен на должность старшего помощника прокурора республики по кадрам.

24 февраля 2009 года утром на углу улиц Осканова-Картоева города Назрани бандиты расстреляли его из огнестрельного оружия в собственном автомобиле, когда он ехал на работу. Вместе с ним в автомобиле находилась и его супруга, но наличие женщины в автомобиле преступников не остановило.

От полученных множественных огнестрельных ранений Торшхоев скончался при доставлении в больницу, его супруга получила тяжелые ранения. Только благодаря профессионализму врачей Ингушской республиканской клинической больницы, жизнь матери 4 детей была спасена.

Указом Президента России 12 января 2010 года за мужество и отвагу, проявленные в борьбе с преступностью, сопряженным с риском для жизни, Торшхоев Ахмет Османович награжден орденом Мужества (посмертно), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.