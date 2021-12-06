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Представителей Ингушетии приглашают принять участие в форуме «Языковая политика в Российской Федерации»

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В Москве Федеральное агентство по делам национальностей 16 декабря текущего года проводит V форум «Языковая политика в Российской Федерации», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба ФАДН.

Мероприятие организовано в рамках государственной программы РФ «Реализация государственной национальной политики». Форум пройдёт в гибридном формате и будет направлен на реализацию языковых прав многонационального народа России, поиск путей гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений через языковые коммуникации, а также новых технологических решений для сохранения и поддержки многоязычия в Российской Федерации.

В программе форума запланировано пленарное заседание, экспертные встречи и тематические секции. Кроме того, в рамках этого события состоится награждение лауреатов V Всероссийской общественной премии за сохранение языкового многообразия Российской Федерации «Ключевое слово».

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