Представителей Ингушетии приглашают принять участие в грантовом конкурсе молодёжных проектов СКФО

Как сообщили в Коммолодёжи Ингушетии, конкурс призван выявить проекты, направленные на вовлечение молодёжи в социально значимую и творческую деятельность, а также укрепить межнациональное и межрегиональное взаимодействие.

В мероприятии смогут принять участие молодые люди от 14 до 35 лет, постоянно проживающие на территории Северо-Кавказского федерального округа. Физическое лицо вправе представить не более одной заявки, содержащей один проект в одной из 18 номинаций.

Приём заявок на сайте grants.myrosmol.ru продлится до 5 мая. Максимальный размер гранта составит 500 тысяч рублей.

По всем вопросам необходимо позвонить по номеру круглосуточной горячей линии для молодёжи России — 8 (800) 333-77-37.