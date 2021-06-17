Представителей Ингушетии приглашают принять участие в I Всероссийском фестивале работающей молодежи

В масштабном событии ожидается участие 1900 представителей различных регионов страны и гостей. Работу фестиваля обеспечат 600 организаторов и волонтеров.

На площадке фестиваля будут организованы восемь направлений: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика, видео, арт, научный слэм. Кроме того, состоится XXX Международный конкурс красоты и таланта «Королева Студенчества».

На днях на организационном сборе в Ставропольском государственном аграрном университете были представлены красивая и легко узнаваемая форма волонтеров, а также фирменный стиль мероприятия. Кроме того, была оглашена программа фестиваля.

Организуют все мероприятия правительство Ставропольского края, общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», Федеральное агентство по делам молодежи.