Фестиваль

Представителей Ингушетии приглашают принять участие в I Всероссийском фестивале работающей молодежи

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С 10 по 15 сентября текущего года в городе Ставрополе пройдёт I Всероссийский фестиваль работающей молодёжи «На высоте».

В масштабном событии ожидается участие 1900 представителей различных регионов страны и гостей. Работу фестиваля обеспечат 600 организаторов и волонтеров.

На площадке фестиваля будут организованы восемь направлений: музыкальное, танцевальное, театральное, оригинальный жанр, журналистика, видео, арт, научный слэм. Кроме того, состоится XXX Международный конкурс красоты и таланта «Королева Студенчества».

На днях на организационном сборе в Ставропольском государственном аграрном университете были представлены красивая и легко узнаваемая форма волонтеров, а также фирменный стиль мероприятия. Кроме того, была оглашена программа фестиваля.

Организуют все мероприятия правительство Ставропольского края, общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи», Федеральное агентство по делам молодежи.

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