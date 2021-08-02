Конкурс

Представителей Ингушетии приглашают принять участие в IV Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

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Продолжается приём заявок на IV Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

Конкурс призван выявить интересные и перспективные инициативы для дальнейшей поддержки и тиражирования лучших практик, направленных на упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности многонационального народа Российской Федерации, гармонизацию межнациональных отношений, а также сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

До 1 октября текущего года граждане России, органы государственной власти, некоммерческие и коммерческие организации могут направить в конкурсную комиссию свои проекты в одну из пяти номинаций:

— лучшие проекты СО НКО и инициативных групп в сфере гармонизации межнациональных отношений;
— лучшие проекты СО НКО и инициативных групп, направленные на сохранение национальных языков, культур, традиций народов Российской Федерации;
— лучшие практики органов государственной власти в сфере национальных отношений;
— лучшие практики бюджетных учреждений муниципального, регионального и общероссийского уровней, домов дружбы народов и домов национальностей;
— лучшие практики коммерческих организаций, реализующих проекты в сфере национальных отношений.

Авторы лучших работ будут приглашены для участия и презентации своих проектов на съезд Ассамблеи народов России и III Общероссийскую конференцию «Устойчивое развитие этнокультурного сектора».

Организовали конкурс общероссийская общественная организация «Ассамблея народов России», «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в партнерстве с общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя жизни» (Сенежский форум). Конкурс проводится при поддержке совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям.

Контакты организаторов: Александра Евгеньевна Трусова, менеджер ресурсного центра в сфере национальных отношений, ierrc2017@gmail. com, тел. +7-909 675-29-53.

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