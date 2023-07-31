Конкурс

Представителей Ингушетии приглашают принять участие в конкурсе лучших практик в сфере национальных отношений

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В текущем году проводится очередной VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений.

К участию в конкурсе приглашаются граждане, органы государственной власти, бюджетные учреждения, некоммерческие и коммерческие организации, реализующие проекты, направленные на гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.

Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений призван выявить интересные и перспективные инициативы и оказать их авторам экспертную и организационную поддержку по дальнейшему продвижению проектов.

В 2023 году конкурс проводится в четыре этапа: 1. Рассылка информации о конкурсе в субъекты Российской Федерации и всем заинтересованным лицам, распространение информации о Конкурсе в СМИ, консультирование заинтересованных лиц по участию в конкурсе, заполнение заявок на сайте АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» и отправка их для рассмотрения конкурсной комиссией — с 5 июля по 15 октября 2023 г. 2. Рассмотрение поданных заявок на соответствие условиям Конкурса — с 16 по 23 октября 2023 г. 3. Подведение итогов Конкурса. Определение победителей — с 24 октября по 04 декабря 2023 г. 4. Подготовка к презентации и награждению лучших проектов — с 5 декабря 2023 г.

Заявку на VI Всероссийский конкурс лучших практик в сфере национальных отношений можно заполнить по ссылке или на официальной странице конкурса.

Инициаторы и организаторы конкурса ― Автономная некоммерческая организация «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке ФАДН России. Подробная информация на странице конкурса.

Контакты: Бурова Аделина Игоревна, координатор конкурса, тел. +7 987-986-14-07, e-mail: konkurs-vklp@yandex. ru.

 

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